Grey's Anatomy saison 16 : 5 choses que vous allez voir

Des bouleversements sentimentaux

Si la saison 15 de Grey's Anatomy était celle de l'amour, la saison 16 est celle des dramas et pas qu'un peu. Un vent de ruptures va flotter parmi les médecins après la mi-saison et tous ne vont pas en sortir indemnes. Parmi les couples en danger ? Meredith/Andrew, Nico/Schmitt, Amelia/Link, Jo/Alex, Jackson/Maggie ou encore Owen/Teddy. Oui, ça fait du monde !

Un nouveau médecin

Qui dit départs dit aussi arrivées et ça ne manque pas dans Grey's Anatomy ! C'est dès l'épisode 9 que vous pourrez rencontrer Cormac Hayes, joué par Richard Flood. Il sera le nouveau chef du service pédiatrie pour remplacer Karev et il va peut-être taper dans l'oeil de Meredith et aura plus d'un point commun avec elle. Et d'ailleurs, il aura aussi un lien avec un personnage qui a quitté la série. Andrew (Giacomo Gianniotti) n'a qu'à bien se tenir.