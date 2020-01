Game of Thrones au cinéma ? La série aurait dû se terminer avec 3 films

Game of Thrones (presque) au cinéma

Vous n'avez pas aimé la saison 8 de Game of Thrones ? Vous trouvez que la conclusion a été trop précipitée ? La nouvelle interview de George R.R. Martin - l'auteur des romans dont est adaptée la série, devrait vous rassurer : ça aurait pu être pire.

Interrogé par le magazine Welt au sujet d'une possible adaptation au cinéma, l'écrivain a fait une étonnante confidence : "On a réellement considéré cette option pendant un moment. David Benioff et Dan Weiss, les deux créateurs de la série, voulaient réellement terminer la saga après la saison 7 au travers de trois gros films". Oui, vous avez bien lu, "Game of Thrones était censée prendre fin au cinéma".

HBO contre ce projet

Mais alors, pourquoi ce projet "discuté il y a 4 ou 5 ans de cela" n'a-t-il jamais vu le jour ? Tout simplement à cause de HBO. "La chaîne n'était pas impliquée. Les responsables nous ont dit 'On produit des séries, on n'est pas dans le business du cinéma'" a-t-il révélé. George R.R. Martin l'a ensuite rappelé, HBO - qui détient les droits, n'aurait eu aucun intérêt à produire de tels films : "Quand HBO fait des films, elle les produit uniquement pour être regardés à la télé, pas dans des salles".

Une révélation qui, sur le moment, peut s'avérer décevante - voir Game of Thrones au cinéma aurait évidemment été épique - mais qui est également rassurante. Après tout, on ne voit pas comment trois films de 2h espacés sur plusieurs années auraient pu être plus satisfaisants que 6 épisodes d'une heure diffusés chaque semaine pour conclure l'histoire...