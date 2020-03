Friends : Courteney Cox (Monica) n'a aucun souvenir de la série

Courteney Cox ne se souvient pas de Friends

Dans quelques mois, tous les acteurs de Friends se retrouveront sur un plateau, non pas pour filmer un épisode inédit, mais pour discuter de la série et offrir aux fans de nombreuses anecdotes de tournage. Une émission très attendue du public - une telle réunion est espérée depuis 2004 et la fin de la comédie aux USA, et pour laquelle se prépare sérieusement Courteney Cox.

En effet, afin de ne pas décevoir l'attente des fans et légitimer son énorme salaire pour le show - on parle d'un chèque de 3 à 4 millions de dollars par acteur/actrice, l'inoubliable interprète de Monica profite actuellement du confinement pour se lancer dans un marathon Friends. Une surprise ? Au contraire, une nécessité. Interviewée à distance par Jimmy Kimmel, la comédienne a étonnement révélé : "Je ne me souviens même pas avoir été dans la série. J'ai une mémoire horrible".

Un binge-watching de rattrapage

Rassurez-vous, elle n'a pas tout oublié. Elle l'a rapidement précisé, elle a encore en tête l'essentiel, "Je me souviens évidemment que je m'amusais et que j'aimais être aux côtés de tout le monde, et j'ai également de nombreux souvenirs sur des moments de ma vie durant la série". Toutefois, c'est ici que sa mémoire s'arrête. Elle n'a pu s'empêcher de le confesser, "Je ne me souviens pas du tout des épisodes !"

Par conséquent, plutôt que de perdre son temps à se morfondre durant cette période et afin d'être capable de comprendre les références qu'on risque de lui balancer durant l'émission, Courteney Cox a choisi de se glisser dans la peau d'une fan : "J'ai décidé de binge-watcher Friends". Et vous savez quoi ? Alors qu'elle vient de débuter la saison 1, son verdict est sans appel, "c'est vraiment cool !" Ouf !