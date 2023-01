Fesses croquées et contenus pour adultes... Les like pas si secrets d'Aya Nakamura traumatisent ses fans sur Twitter, "elle a la dalle"

Certes, Aya Nakamura a vendu des millions de disques, possède un compte en banque capable de provoquer la jalousie de Picsou, a plus de récompenses sur ses étagères que le footballeur Harry Kane n'a remporté de trophées dans sa carrière et est progressivement devenue une icône dans le monde, mais la chanteuse française reste avant tout une personne comme les autres, parfaitement humaine.

Comme n'importe qui parmi nous, la meilleure frennemie de Nikos est elle aussi incapable de détourner le regard quand quelques images sexy apparaissent sous ses yeux et elle est occasionnellement coupable de boulettes légendaires. Et malheureusement pour l'interprète de Degaine, elle vient justement de nous le rappeler sur Twitter de la façon la plus malaisante (mais drôle) possible.

Les like sexy d'Aya Nakamura découverts sur Twitter

Ce sont des internautes (dont la vie doit être encore plus ennuyeuse et vide de sens qu'un débat sur CNews pour qu'ils passent leur temps libre à vérifier ça) qui ont fait cette étrange découverte : Aya Nakamura s'est récemment amusée à liker du contenu NSFW entre deux sessions d'enregistrement. Le twist ? Etant donné que son compte est public, tout le monde peut logiquement voir ce fameux contenu aimé par la chanteuse.

Résultat, on sait désormais qu'Aya Nakamura n'est pas insensible à des vidéos de femmes qui se font chatouiller le derrière à coups de langue, savourent un bon cunni dans une position dominante et bien d'autres choses encore que notre innocence pure n'ose pas décrire ici. Des vidéos ou photos qui semblent émoustiller la star et des likes qui... font marrer tout le monde sur Twitter.

Les internautes en PLS devant cette réalité

Sans surprise, il n'a effectivement pas fallu attendre longtemps avant de voir les internautes s'enflammer au sujet de ces différentes validations d'Aya. "Vu les derniers like de Aya Nakamura on a le droit le dire qu'elle a trop la dalle ouuuuuu ??" peut-on ainsi lire sur le réseau social, tout comme "J'ai été voir les like d'Aya. Nous avons les mêmes passions, c'est une femme de goût", "Le dernier Like d'Aya Nakamura ??? Mdr au lieu de prévoir plus de places pour ses concerts, c'est ça qu'elle fait" ou encore "Aya a sorti un son comme 'Tu connais toutes mes positions préférées', vous vous attendiez à ce qu'elle like des petits Jesus sur Twitter peut-être ?".