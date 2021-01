Aya Nakamura face à Nikos Aliagas après le clash des NRJ Music Awards : "Je n'étais pas contente"

Désormais, ils ont donc fait la paix. Le présentateur a même emmené la récompense des NRJ Music Awards 2020 qu'Aya Nakamura a gagné. "J'avais promis que j'allais te le donner. Je crois qu'il n'est pas loin. Il est pour toi. Tu as un prix de plus. Tu en as plein !" lui a-t-il dit, ce à quoi elle répondu : "Tu me l'as ramené ? Il a l'air lourd. C'est mon premier NRJ Music Awards. Je vais faire une salle spéciale".

La chanteuse n'était pas venue aux derniers NRJ Music Awards

Car pour rappel, Aya Nakamura était absente des NMA 2020. Elle n'était pas venue aux NRJ Music Awards 2020 qui s'étaient déroulée le 5 décembre 2020 à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Pourtant, quand Télé Star lui avait demandé si elle retournerait à cette cérémonie, l'artiste avait assuré : "J'y suis bien allée l'année dernière. Donc oui, j'irai peut-être s'ils ont lieu".

Jacques Grimal, coordinateur des NRJ Music Awards, avait alors avoué au Parisien : "Nous aurons cinquante-six artistes en comptant ceux qui remettront les prix. Tous les Français nommés ont joué le jeu, sauf Aya Nakamura". La star avait été nommée Artiste Féminine Francophone de l'année, prix qu'elle a gagné mais n'avait pas pu récupérer puisqu'elle n'était pas présente. A la place, la queen qui a vendu plus d'1 million d'albums dans le monde avait nargué les NMA en remerciant les LOS40 Music Awards, une cérémonie musicale espagnole.