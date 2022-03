Aya Nakamura et Damso dévoilent leur Dégaine dans un clip qui donne chaud

La reine Aya Nakamura est de retour avec Damso

C'est officiel, Aya Nakamura est de retour grâce à son featuring avec Damso : Dégaine. La chanteuse et le rappeur belge ont sorti le clip vidéo où ils dansent et donnent envie de danser. Entre la musique dansante et entraînante et la vidéo ultra bien produite, on a juste envie de s'ambiancer avec eux !