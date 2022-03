Aya Nakamura x Balenciaga : collab en approche, un premier aperçu canon dévoilé

Aya Nakamura est actuellement l'une des plus grandes stars de la chanson française. Son succès a même donné envie à Stromae de relancer sa carrière musicale. Mais il n'y a pas que la musique dans sa vie... la chanteuse qui a récemment donné naissance à son deuxième enfant est également une passionnée de mode. On la voit régulièrement dans le public des défilés de mode de la fashion week. La star est une vraie femme d'affaire et aime faire rimer ses business avec ses passions. En 2019, elle a lancé une collection de maquillage glamour avec la marque M.A.C. En août 2021, elle a dévoilé sa ligne de vêtements et de lingerie en collaboration avec Undiz.

Une collaboration avec Balenciaga