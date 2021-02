Fabienne Carat (Plus belle la vie) accusée de cracher sur la série, elle s'explique

Vous n'avez pas aimé la fin réservée à Samia dans Plus belle la vie ? Fabienne Carat - son interprète, n'en est pas une très grande fan non plus. Il y a quelques semaines, la comédienne a confessé l'avoir trouvée "un peu étrange" et avoir été "déstabilisée" sur les plateaux au moment de jouer ses dernières scènes, "On a l'impression qu'ils ont été pris de court alors que j'avais prévenu de mon départ en amont. Même moi, je ne savais pas ce qui se passait quand je jouais".

Fabienne Carat répond aux critiques

Toutefois, n'allez pas croire que derrière cette remarque se cache de la rancoeur ou autre. A l'occasion d'un live organisé sur son compte Instagram, la comédienne - désormais à l'affiche de Section de recherche sur TF1, a tenu à mettre les choses au clair suite à l'apparition de certaines critiques la concernant.

"Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a des gens qui ont dit que je crachais sur Plus belle la vie. Mais pas du tout, du tout (...) Je ne crache sur personne" a-t-elle ainsi déclaré, avant de préciser ensuite, "Je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre avec cette série, des acteurs, de la production, des auteurs..."

Fabienne Carat l'a finalement rappelé, sa remarque concernant le départ de Samia était uniquement liée au mystère qui a été brodé autour, ce qui l'avait totalement déstabilisée au moment du tournage, "Je ne savais pas ce que je jouais à la fin. Je ne savais pas ce que Samia écrivait, où mon personnage allait. Ce n'est pas une blague, j'ai été obligé de faire confiance aux auteurs".

Une actrice laissée dans le flou

Et à en croire ses propos, elle aurait pourtant des raisons d'être quelque peu en colère face à la gestion de cette histoire. Si elle comprend l'intérêt des scénaristes d'avoir étiré cette intrigue malgré son départ, "le but était de faire durer le suspens sur la disparition de Samia", elle semble moins fan du traitement qui lui a été réservé par l'équipe de la série concernant l'avenir de son propre personnage.

Sans jamais se montrer véhémente ou autre, Fabienne Carat laisse entendre qu'elle aurait aimé être mise dans la confidence, "Je crois que la résolution de ce mystère sera aux alentours du mois de mars. Je n'étais même pas au courant de ça, je l'ai su par hasard. Moi on m'avait dit fin janvier. Donc vraiment je ne sais pas du tout ce qui arrive à Samia."