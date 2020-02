Esprits Criminels saison 15 : Hotch et Derek dans le dernier épisode ? On a la réponse

Préparez vos mouchoirs, le 19 février prochain CBS diffusera les deux derniers épisodes de Esprits Criminels au terme de la saison 15. Un événement très redouté des fans qui n'ont pas envie de faire leurs adieux à la série, mais qui devrait également faire leur bonheur. D'après les différents communiqués de presse dévoilés par la chaîne, le final sera en effet marqué par les retours de nombreux personnages cultes.

De nombreux retours pour la fin

Au programme ? Afin de capturer le Caméléon (toujours incarné par Michael Mosley), David Rossi profitera du premier épisode pour imaginer de nouvelles théories le concernant. Et pour cela, il replongera dans son passé ce qui nous permettra de retrouver... Jason Gideon. Alors non, Mandy Patinkin ne reprendra pas son rôle, mais c'est Ben Savage qui portera à nouveau une version jeune de ce personnage.

Puis, dans le deuxième (et dernier) épisode de cette soirée, Reid - à la poursuite du Caméléon, se retrouvera victime d'une grave blessure au cerveau au point d'avoir des hallucinations. A cette occasion, sa mère Diana (Jane Lynch) sera à ses côtés, pendant que "des fantômes de son passé lui rendront visite", que ce soit Erin Strauss (Jayne Atkinson), l'ex-chef de section de la BAU, George Foyet alias the Reaper (C. Thomas Howell), l'un des pires tueurs en série, ou encore Maeve Donovan (Beth Riesgraf), son ancienne love-interest.

Des flashbacks également au programme

Mais ce n'est pas tout, des flashbacks remontant à la saison 1 seront également proposés, nous permettant d'y retrouver Gideon version Mandy Patinkin, Hotch (Thomas Gibson) ou encore Derek Morgan (Shemar Moore). Et à la question, "Pourquoi n'apparaîtront-ils pas en vrai ?", les réponses sont simples : le premier déteste la série, le deuxième s'est fait virer et n'est plus en bons termes avec les producteurs, et le troisième était trop occupé avec SWAT, sa nouvelle série.