Endométriose, des espoirs de traitement ? Le gène responsable de la maladie aurait été identifié

Camille Aumont Carnel (Je m'en bats le clito) lors d'une interview pour PRBK. Endométriose : grosse découverte, le gène responsable de la maladie a été identifié

L'endométriose touche entre 1,5 et 2,5 millions des femmes en France. Et alors que cette maladie qui provoque douleurs et parfois même infertilité est souvent mal diagnostiquée, un nouvel espoir se profile. Des scientifiques américains et anglais ont identifié le gène qui serait responsable de l'endométriose (tout du moins de certaines formes, car il y a plusieurs sortes d'endométriose). Ils ont même pu expérimenter un nouveau traitement en attendant de créer un possible remède.