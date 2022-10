Elite : une saison 7 officialisée avec un grand retour !

Elite est bientôt de retour sur Netflix ! Le 18 novembre prochain, la plateforme met en ligne la saison 6 de la série qui, si on en croit le teaser, ressemblera plus à un porno qu'à une série pour ados. Eh oui, c'est toujours très chaud à Las Encinas et, après une saison 5 un peu plus sage, la température va de nouveau monter d'un cran. Cette suite déjà très attendue arrive 7 mois seulement après la saison 5 qui s'est terminée sur la mort tragique de Samuel (Itzan Escamilla). Mais il ne sera pas le seul personnage aux abonnés absents : Elite perd encore une bonne moitié de son casting puisqu'Omar Ayuso a confirmé son absence et qu'il y a pas une trace des personnages de Claudia Salas (Rebekah), Georgina Amoros (Cayetana) et Pol Granch (Philippe).

Pour combler le manque, cinq nouveaux acteurs ont été recrutés pour rejoindre le casting : Álvaro De Juana dans le rôle de Dídac, Carmen Arrufat qui jouera Sara, Ana Bokesa qui incarne Rocío, Alex Pastrana pour jouer Raúl et Ander Puig qui sera Nico. La semaine dernière, la plateforme a lâché quelques indices sur ce qui nous attend pour la saison 6. Et si vous êtes fans d'Elite, on a une bonne nouvelle !

Netflix confirme une saison 7 pour Elite avec des nouveaux

Eh oui, vous avez bien lu : Elite aura bien une saison 7 ! L'annonce a été faite ce mardi 25 octobre 2022 sur les réseaux sociaux de la plateforme avec quelques surprises à la clé. Dans une vidéo, la plateforme a aussi dévoilé les visages des futurs acteurs du show et il y a pas mal de nouveaux. Sont annoncés au casting :

Mirela Balic (prochainement dans la série Cristo y Rey avec Jamie Lorente et Belen Cuesta)

Gleb Abrosimov

Nadia Al Saidi

Fernando Lindez (vu dans Skam España)

Alejandro Albarracin

Ivan Mendes

Maribel Verdu

De-là à croire que le casting va ENCORE être complètement modifié ? Ça ne semble pas impossible !

Un grand retour pour la suite

Mais surtout, la vidéo à voir ci-dessous tease un grand retour ! Non, pas celui de Carla (Ester Exposito) ou de Lu (Danna Paola) mais celui d'Omar ! Eh oui, à peine parti, Omar Ayuso reprendra son rôle dans la septième saison de la série espagnole. Reste à savoir comment il sera intégré au futur scénario.