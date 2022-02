La Casa de Papel : deux acteurs se retrouvent et vont jouer un couple dans une nouvelle série

Après la mise en ligne de la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel, la série est officiellement terminée. Une déception ? Non et non. Alors que la fiction espagnole n'avait clairement plus rien à raconter sans devenir aussi ridicule d'incohérente, la fin de ce projet ne marque pas la fin des collaborations entre les acteurs. Et ce n'est pas la future série Cristo y Rey qui nous contredira.

Deux stars de La Casa se retrouve sur une nouvelle série

Il y a quelques mois, la chaîne espagnole Antena 3 a en effet officialisé la production d'une fiction centrée sur la relation entre Ángel Cristo (un businessman dans le monde du cirque) et Bárbara Rey (une actrice et animatrice télé) et sur leurs huit années de mariage entre la fin des années 70 et les années 80.

Un couple de stars qui a longtemps fait le bonheur de la presse people et passionné tout un pays, et qui sera donc porté par deux anciens membres de La Casa de Papel. La nouvelle a été confirmée cette semaine, ce sont Jaime Lorente (Denver) et Belén Cuesta (Manille/Julia) qui ont rejoint le casting.

Et alors que cette série créée par Daniel Écija (Derrière les barreaux) aura pour objectif de nous plonger dans l'envers du décor de ce mariage pas comme les autres, à la réalité bien plus brutale que ne le laissaient paraître les deux protagonistes devant les caméras et appareils photos, on sait déjà comment seront dépeints ces personnages à l'écran.