QUIZ La Casa de Papel saison 5 : as-tu bien suivi la partie 2 ? 8 questions pour le prouver

Une page se tourne du côté de Netflix. La Casa de Papel a pris fin et, comme nous, tu t'es sûrement jeté sur les derniers épisodes des aventures du Professeur, de Lisbonne, Rio, Denver et les autres. Regarder les épisodes, c'est bien mais s'en souvenir, c'est mieux ! Alors, as-tu bien suivi les ultimes chapitres de la série espagnole ? Après notre quiz spécial géographie sur les noms des braqueurs et notre test sur ton nom de braqueur, place à un nouveau quiz pour s'assurer que tu as vraiment regardé attentivement les épisodes.