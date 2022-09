"Toute l'école va tourner une sextape ?" : le teaser (trop ?) hot d'Elite ne laisse personne indifférent

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Ça y est, on a la date de sortie de la saison 6 d'Elite. Et comme d'hab', la série espagnole s'annonce très hot si on en croit le teaser dévoilé ce lundi 26 septembre 2022. Des images qui ne sont (évidemment) pas passées inaperçues. Sur Twitter, de nombreux internautes ont commenté cette vidéo très sexy et s'est très drôle !

Autant regard pornhub — AxDk (@AxDk__) September 26, 2022

Le teaser #Elite6 que dire toute l'cole va tourner une sextape c'est comment — star de tiktok askp (@kgnsyann) September 25, 2022

Puis Elite plus on avance plus a devient de la pornographie, au juste? — ZLE. (@Maryzzle___) September 26, 2022

La bande annonce de la S6 de lite je suis abattue on dirait les teaser sur pornhub — juliette (@voyouse_) September 26, 2022

Cette fois a sera quoi? des scnes de cul avec des animaux? chaque saison est de pire en pire niveau cul... — Yasminou (@4tti4t) September 26, 2022

a va aussi passer sur pornhub je suppose — mr Fegu's (@BorisFegue) September 26, 2022