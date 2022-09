Elite saison 6 : la date de sortie annoncée dans un teaser muy caliente 🔞

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Vous l'attendiez, elle est enfin là ! Ce lundi 26 septembre 2022, Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 6 d'Elite ! Elle se fera sans Samuel et sans Omar, Itzan Escamilla et Omar Ayuso ayant annoncé leurs départs. Le premier teaser nous donne aussi un aperçu de la suite, toujours aussi sexy, et des nouveaux personnages. Oui, il fait chaud !