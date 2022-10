Elite saison 6 : 3 indices que seuls les fans les plus doués ont décodé

Après une saison 5 un peu plus sage, Elite sera sûrement on fire pour sa saison 6. Le teaser révélé en septembre montrait de nombreux rapprochements dénudés, à tel point que certains internautes sont persuadés que la série ressemblera plus à un porno qu'à une série teen. En tout cas, la vidéo que vous pouvez revoir dans notre diaporama semblait confirmer le départ de plusieurs acteurs, en plus d'Itzan Escamilla (Samuel) et Omar Ayuso (Omar). Même si rien n'a été officialisé, il semblerait que Rebekah (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amoros) et Philippe (Pol Granch) ne seront plus de la partie.

A part ça, on ne sait pas grand chose de ce qui nous attend, hormis l'identité des nouveaux personnages. Mais Netflix a pensé à nous. Ce vendredi, la plateforme a lancé un site dédié à Elite sur lequel il fallait trouver un code secret pour pouvoir ouvrir un casier. Avec ce code (spoiler, il s'agit de 309), on a pu accéder à trois audios, d'une durée totale d'un peu plus d'1mn30 qui sont des extraits de scènes. Et voici ce qu'on peut en déduire.

Un personnage trans

C'était une rumeur depuis un moment, ça se confirme : Elite devrait bien intégrer un personnage trans dans sa saison 6. Dans le premier extrait, une discussion entre Ari (Carla Diaz) et Nico, ce dernier déclare : "Comme ton frère est G et moi T, toutes les lettres de la communauté doivent kiffer". Il fait référence aux lettres du sigle LGBTQIA+ où la lettre G signifie Gay (il parle de Patrick, le frère d'Ari dans la discussion) et T signifie trans. Nico sera joué par Ander Puig, qui est lui-même transgenre. La discussion entre Ari et Nico laisse d'ailleurs penser qu'il est possible qu'ils se connaissaient déjà avant que Nico ne rejoignent Las Encinas. Mais ça reste à confirmer.

Isadora va arrêter ses excès

Isadora (Valentina Zenere) a vécu un drame à la fin de la saison 5 puisqu'elle a été violée par des camarades alors qu'elle était droguée et inconsciente. La jeune femme a décidé de les dénoncer à la police et va devoir se reconstruire dans la suite. Et ça commencera par arrêter la drogue. On peut l'entendre dire à Ari qu'elle souhaite tout arrêter d'un coup. Elle cherchera d'ailleurs du soutien et pourrait se rapprocher d'Ari amicalement parlant.

Déjà des problèmes pour Ivan et Patrick

Notre couple n°1 d'Elite, c'est évidemment Patrick (Manu Rios) et Ivan (André Lamoglia). La saison 5 n'a pas été facile pour eux mais, dans le final, Ivan dévoilait ses sentiments à Patrick. Sauf que pas de bol, ça s'annonce déjà compliqué. Pourquoi ? Patrick va avoir des doutes sur Ivan, notamment sur le fait qu'il ait de possibles sentiments pour Ari. Bref, tout ça pourrait bien compliquer leur histoire d'amour naissante. Nous faites pas ça !!!

La saison 6 d'Elite arrive le 18 novembre sur Netflix.