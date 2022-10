Elite fête ses 4 ans : scènes de sexe, meurtres H24... 4 fois où la série est partie en c*uilles

On ne va pas se mentir, si on continue de regarder Elite, ce n'est pas pour ses intrigues passionnantes ou pour ses personnages attachants. C'est plutôt tout le contraire... On continue presque la série juste pour voir jusqu'où elle va pouvoir aller et le teaser de la saison 6 qui ressemble plus à un porno qu'à une série d'ados ne nous donne pas très bon espoir. Mais bon, on est habitués... La preuve en quatre scènes.

1. Cette scène de sexe d'anthologie

Dans Elite, il y en a eu des scènes de sexe. Beaucoup trop dirons certains. Mais alors celle-ci, on s'en souvient encore ! C'était dans la saison 2, plus précisément dans l'épisode 2 : après une fête chez Cayetana, Guzman, Polo et Ander terminaient leur nuit chez le frère de Marina. Et alors que ce dernier était complètement arraché et inconscient dans le lit, ses deux amis se tripotaient... avec lui juste à côté. On avait même classé cette scène dans notre top des moments les plus ridicules de la saison 2.