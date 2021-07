Pol Granch (Philippe dans Elite) taclé par une rappeuse : "Tu es un misogyne de m*rde"

Dans la suite de ses tweets, elle accuse l'acteur de s'être très mal comporté avec elle (et pas seulement). "Tu es un misogyne de m*rde (...) Tu ne m'as pas seulement mal traitée, tu m'as manqué de respect et tu m'as poussée plusieurs fois mais tu l'as fait à beaucoup de filles différentes et de façons bien pires." a posté la star de la musique.

Sara Socas ajoute qu'elle ne veut pas en dire plus sur les détails de cette altercation car elle implique d'autres personnes. "Je n'en peux plus de voir comment l'industrie te traite de la meilleure des façons alors que tu as traité beaucoup de gens comme de la m*rde. Et je m'en fiche si tu étais drogué ou sobre. Je suis contre la cancel culture car nous pouvons tous faire des erreurs. Mais il y a des conneries et il y a des schémas : répéter indéfiniment des attitudes et des comportements de m*rde." a-t-elle conclu.