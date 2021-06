Pol Granch (Elite) a créé le bad buzz avec des tweets fachistes et homophobes : il a réagi

"L'âge n'est pas une excuse", "je veux m'excuser et montrer mon regret"

L'artiste franco-espagnol (il a une maman espagnole et un père français) avait précisé : "L'âge n'est pas une excuse pour justifier le fait de blesser les sentiments d'un autre être humain et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je veux m'excuser et montrer mon regret à quiconque j'ai blessé avec les commentaires d'un enfant inconscient".

Pol Granch, qui serait en couple avec la chanteuse Natalia Lacunza, avec qui il a enregistré la chanson En llamas, avait assuré avoir changé. "Aujourd'hui, j'ai grandi et mûri et mon seul objectif est de continuer à apprendre, de travailler pour pouvoir partager ma musique et de relever de nouveaux défis professionnels avec la plus grande humilité et le désir de faire les choses du mieux que je sais faire" avait-il ajouté dans son tweet d'excuses.