Elite saison 6 : en plus de Samuel et Omar, deux autres départs prévus ? Ça se confirme et on a le coeur brisé

Avec Elite, on devrait être habitués aux adieux mais chaque saison, c'est la même chose : on ne veut pas voir nos persos préférés partir. Pourtant, les départs se sont enchaînés au fil des saisons. Miguel Herran (Christian), Jaime Lorente (Nano), Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Miguel Bernardeau (Guzman) ou encore Aron Piper (Ander) ont déjà quitté la série. La saison 5 marquait aussi les dernières apparitions d'Itzan Escamilla (Samuel) et Omar Ayuso (Omar) : Samu est mort et l'interprète d'Omar a confirmé son départ surprise sur les réseaux.

Rebekah et Cayetana absentes de la saison 6 ?

Le teaser de la saison 6 d'Elite a été dévoilé par Netflix pour annoncer la date de sortie. Rendez-vous le 18 novembre pour la suite qui s'annonce très sexy si on en croit la vidéo (à voir dans notre diaporama). Un teaser même trop sexy pour certains qui ont comparé le show espagnol... à un porno. Mais les plus observateurs ne se sont pas laissés avoir par toutes ces scènes de rapprochement : plusieurs personnes ont remarqué deux grosses absences dans la vidéo : Rebekah (Claudia Salas) et Cayetana (Georgina Amoros). De quoi semer le doute : les deux personnages seront-ils absents ?

Malheureusement, on dirait bien que la réponse est oui. Si Netflix ne s'est pas exprimé à ce sujet - ni les actrices d'ailleurs - le communiqué de presse annonçant la saison 6 d'Elite ne mentionne pas la présence au casting de Claudia Salas et Georgina Amoros, qui avaient rejoint la série dans la saison 2. Un départ choc ? Pas vraiment. L'histoire de Cayetana semblait close à la fin de la saison 5. Quant à Rebe ? On imagine que la mort traumatisante de Samu va être à l'origine de son départ. A moins qu'on ait le droit à un saut dans le temps... Ça ne nous empêche pas d'avoir le coeur brisé en pensant au départ de Rebekah qui était l'un de nos persos préférés.

>> Elite : les créateurs veulent AU MOINS 10 saisons pour la série <<

Ce qu'on va voir dans la saison 6 d'Elite

Dans ce communiqué de presse, Netflix a donc dévoilé le synopsis... qui confirme la mort de Samuel. "Las Encinas fait face à une nouvelle année scolaire en essayant de se reconstruire après les désastres du passé. Cependant, le conflit dans les classes est systémique : racisme, sexisme, violences conjugales et phobie contre les LGBTQIA+ ne sont que quelques sujets difficiles qui seront abordés. Si les personnes en charge du système ne luttent pas directement contre ces problèmes, ce sera aux étudiants de le faire" peut-on lire. Tout un programme !

Cette saison 6 d'Elite verra en tout cas l'arrivée de cinq nouveaux acteurs pour remplacer ceux qui sont partis. Carmen Arrufat (Sara), Alex Pastrana (Raúl), Álvaro De Juana (Dídac), Ana Bokesa (Rocío) et Ander Puig (Nico) seront au programme. Les nouveaux épisodes seront disponibles le 18 novembre sur Netflix.