Elite : les créateurs veulent AU MOINS 10 saisons pour la série

Si La Casa de Papel a pris fin après cinq saisons, ne vous attendez pas à ce qu'Elite se termine bientôt sur Netflix. D'abord parce que la série est déjà renouvelée pour une saison 6 qui verra deux gros départs : celui d'Omar Ayuso alias Omar et celui d'Itzan Escamilla alias Samuel. Plus aucun acteur du casting original ne sera donc présent dans la suite de la série. Et preuve que les aventures des lycéens de Las Encinas ne sont pas terminées, les créateurs ont déjà confié que la saison 6 ne devrait pas être la dernière.

Elite va-t-elle durer 10 ans ?

Et si tu en as déjà marre du sexe à gogo et des meurtres à répétitions, il va falloir t'accrocher ! Dans une nouvelle interview, le co-créateur de la série, Carlos Montero, a dévoilé son plan pour Elite : faire au moins 10 saisons. Non, ce n'est pas une blague. "Nous avons en tête une septième saison, une huitième et une neuvième ! Oui, oui. Minimum 10 !" a-t-il assuré, confiant que les scénaristes ont toujours un temps d'avance et écrivent très tôt les futures intrigues. Ça va peut-être un peu trop loin là...

Après la sortie de la saison 5, Dario Madrona (l'autre créateur d'Elite) et le scénariste Jaime Vaca s'étaient confiés sur la suite du show. "Dans notre tête, nous n'avons pas écrit la dernière saison" avaient-ils assurés. De quoi nous réserver une fin nulle et un peu abusée ? Il y a de quoi avoir peur...