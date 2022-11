Elite saison 6 : cette saison ne tourne pas uniquement autour du c*l, et les scénaristes l'assument totalement

Sept mois après la sortie de la saison 5, Las Encinas rouvre ses portes sur Netflix. Une nouvelle saison sous forme de renouvellement à plusieurs niveaux. D'abord du côté du casting. Après la fin tragique de la 5ème saison, cinq acteurs ne sont plus présents : Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebekah), Georgina Amoros (Cayetana) et Pol Granch (Philippe). Vous l'aurez compris, il ne reste donc maintenant plus aucun des acteurs de la saison 1 au casting de la série.

Autre changement majeur ? Pour cette saison 6, Elite a décidé d'aller plus en profondeur sur des sujets sociétaux forts et importants. Eh oui, fini les saisons rythmées par les scènes de sexe aussi nombreuses qu'inutiles, comme ce fut par exemple le cas dans la saison 4. Un bouleversement majeur pour la série pour ados qui est connue - et aimée - pour ce côté sexy et pas prise de tête.

Violences sexuelles, violences conjugales et transidentité au programme

Après un teaser 100% sexy, la bande-annonce de la saison 6 d'Elite changeait la donne et laissait penser que la suite serait bien plus sombre (et moins sexy) que prévu. On vous rassure, il y a toujours des rapprochements et du sexe dans les épisodes, mis en ligne ce vendredi 18 novembre sur Netflix. Mais la série veut aussi éveiller les consciences et informer via des intrigues plus profondes et des histoires plus impactantes. Même si elle ne le fait pas toujours de la meilleure manière, Elite abord dans ces nouveaux épisodes plusieurs sujets forts.

D'abord les violences sexuelles, une intrigue initiée à la fin de la saison 5 avec le personnage d'Isadora (Valentina Zenere) qui était victime d'un viol collectif alors qu'elle était inconsciente, sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Mais ce ne sera pas le seul sujet évoqué. On retrouvera aussi une intrigue sur les violences conjugales, l'arrivée d'un personnage transgenre qui va soulever plusieurs problématiques ou encore l'homosexualité dans le milieu du football via l'intrigue liée à Cruz (Carloto Cotta), le père d'Ivan (André Lamoglia).

L'équipe défend ce choix

La décision d'intégrer des intrigues plus sociétales pourrait faire débat chez les fans de la série mais les créateurs l'assument à 100%. Interrogés par Sensaciné, Carlos Montero et Jaime Vaca qui ont déjà dit vouloir faire au moins 10 saisons d'Elite ont confié. "Nous avons inconsciemment voulu faire cela après deux saisons très explosives, très pyrotechniques. Nous voulions être plus établis et à cause de l'intrigue d'Isadora, il était très pratique pour nous de traiter ce sujet et nous voulions le traiter de manière sérieuse. Nous ne voulions pas non plus être trop frivoles. Et puis, bien sûr, on travaille les intrigues à part et un jour on s'est rendu compte qu'on avait quatre thèmes très puissants et très sérieux. Et nous avons dit : 'Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ?". Et on s'est dit : "Pourquoi pas ? Allons de l'avant'".

Et d'ajouter :"Nous sommes très fiers de cette saison, vraiment. Et même si nous sommes sérieux, nous sommes toujours Elite. Cela continue d'être très ludique, parfois très sexuel, très inconfortable. (...) Le public va retrouver Elite, mais un peu plus mature". Un changement également validé par les acteurs dont Valentina Zenere. "Elite, c'est la fête, le sexe, mais maintenant on se dit :'Ok, il y a tout ça, mais il y a aussi cet autre côté, plus social. Pour moi, au moins, ça a ouvert un débat avec mon petit ami et mes amis pour savoir si un footballeur admettrait être homosexuel, donc j'imagine que ça arrivera aussi chez les autres, et je pense que c'est quelque chose de très bien pour la série" a-t-elle confié.