Elite saison 6 : Ander Puig, Carmen Arrufat... zoom sur les nouveaux acteurs et leurs personnages

Nouvelle année à Las Encinas, nouveaux changements ! Après la fin mortelle de la saison 5, rien ne sera comme avant dans Elite. Et pour cause, la série perd une partie de son casting puisque cinq personnages ne seront pas de retour. Il s'agit de Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso dont le retour est déjà annoncé pour la saison 7), Rebekah (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amoros) et Philippe (Pol Granch).

Cette saison 6 de la série espagnole débute lors d'une nouvelle année scolaire et Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Rios), Mencia (Martina Cariddi), Isadora (Valentina Zenere) et Ivan (André Lamoglia) auront donc de nouveaux camarades. On vous présente les nouveaux personnages et les acteurs qui les interprètent.

Les nouveaux acteurs d'Elite

Ander Puig

Agé de 21 ans, Ander Puig ouvre Elite à encore plus de diversité puisqu'il joue le premier personnage trans de la série espagnole. Lui-même transgenre, il a débuté sa carrière il y a peu, en 2021, dans la série Los espabilados. Après avoir joué le rôle principal de la websérie Ser o no ser, il brillera donc dans Elite avec un rôle qui devrait servir à éveiller les consciences et à éduquer pas mal de téléspectateurs.

Son perso : Nico qui vient de faire sa transition et est de retour à Las Encinas. Il va se rapprocher d'Ari, mais ça s'annonce compliqué entre eux.