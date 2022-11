Elite saison 6 : surprise, ce ne sera pas un porno ! 4 choses à retenir de la bande-annonce

Elite est loin d'avoir dit son dernier mot sur Netflix. Sept mois après la sortie de la saison 5, la saison 6 arrive déjà et ce n'est pas tout : la plateforme a déjà renouvelé la série pour une saison 7 avec le grand retour d'Omar Ayuso. Pourtant, on avait de quoi avoir peur : le teaser 100% sexe a refroidi plus d'un téléspectateur. Et si la sixième saison de la série n'était en fait pas si axée sur le sexe ? C'est en tout cas bien ce que laisse penser la première bande-annonce, mise en ligne par Netflix ce mercredi 2 novembre 2022, et à découvrir dans notre diaporama. A 16 jours de la sortie, elle nous redonne espoir (enfin, presque) !

Un mort à venir (et on a déjà une bonne idée de qui)

A chaque saison d'Elite son mort. Après Samuel (Itzan Escamilla), un autre personnage devrait mourir dans la série... et on a déjà notre petite idée de qui il s'agit. A un moment, on peut voir un cercueil mais aussi découvrir un personnage en sang après un accident de voiture. Notre théorie ? C'est le père d'Ivan, Cruz Carvalho (Carloto Cotta), qui va mourir en sauvant son fils, qui sera sur le point de se faire percuter par une voiture. Et si tout cela était causé par Patrick (Manu Rios), ce qui expliquerait pourquoi Ivan lui en veut ?

Girl power et vengeance

A la fin de la saison 5, Isadora (Valentina Zenere) a dénoncé plusieurs camarades après avoir été victime de viols alors qu'elle était inconsciente. Mais l'ado n'aura pas reçu le soutien de la justice dans cette affaire. Avec les autres filles, elle va monter un plan pour se venger, mais pourrait aussi se mettre en danger.

Les nouveaux se dévoilent - et les couples aussi

La saison 6 d'Elite accueille de nouveaux personnages pour pallier les départs de cinq acteurs (à savoir Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amoros et Pol Granch). La bande-annonce tease déjà des rapprochements comme celui d'Ari (Carla Diaz) et Nico (Ander Puig). Dans les images, on peut aussi découvrir qu'une des nouvelles sera victime de violences conjugales et que Mencia (Martina Carridi) va rapidement tourner la page Rebe.

Où est le sexe ??!

Mais la principale chose qu'on a remarqué, c'est l'absence de scènes sexy ! Alors que le teaser ne montrait que des rapprochements, la bande-annonce mise sur le dramatique, avec seulement quelques petits aperçus de scènes de sexe. Cette suite sera-t-elle vraiment plus sérieuse ou aura-t-on droit à des coucheries toutes les cinq minutes ? Rendez-vous le 18 novembre sur Netflix.