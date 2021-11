Dynastie saison 5 : quand sera-t-elle dispo ? La date de retour dévoilée

Dynastie : quand la saison 5 sera-t-elle sur Netflix ? La date de retour sur la CW dévoilée

A peine la saison 4 de Dynastie dispo sur Netflix (elle est dans le top 10 Netflix), et déjà les fans ont hâte de voir la saison 5 de Dynastie (la série avait été renouvelée en février dernier). Mais quand est-ce que vous pourrez mater la saison 5 ? La date de retour de la série sur la famille Carrington a été dévoilée par la CW, chaîne qui diffuse le show aux Etats-Unis.

Le lundi 20 décembre 2021, les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Dynastie seront diffusés sur la CW, aux USA. Puis, la suite des épisodes sera dispo dans son ancienne case (le vendredi), à partir du 11 mars 2022. Netflix Life précise même : "Nous n'attendions pas la saison 5 avant 2022, mais sa première à la fin de 2021 est une agréable surprise. Cela permet à la saison d'être diffusée sur Netflix plus tôt que prévu, au plus tôt à l'été 2022". Eh oui, en ayant la saison 5 dès cette fin d'année 2021 aux Etats-Unis, on peut espérer avoir la saison 5 en été 2022 en France.

Dynastie, une saison 5 avec tout le casting de retour ?

Côté casting, les acteurs principaux devraient être de retour. Y compris Elizabeth Gillies (Fallon), même si le personnage s'est fait tirer dessus à la fin de la saison 4. Grant Show (Blake), Adam Huber (Liam), Sam Underwood (Adam), Rafael de la Fuente (Sam), Sam Adegoke (Jeff) ou encore Michael Michele (Dominique) devraient aussi revenir.

Et Elaine Hendrix reprendra le rôle d'Alexis qui a été joué par plusieurs actrices différentes, tout comme Daniella Alonso qui devrait encore incarner Cristal, après plusieurs Cristal. Seul Alan Dale (Anders) serait absent, suite à la mort du perso. Et Eliza Bennett (Amanda Carrington) que vous avez vu dans la saison 4 deviendra régulière dans la saison 5. Quant à l'intrigue, malgré le tournage en cours, rien n'a fuité. Mais PRBK a déjà des théories sur la suite.

Et la chaîne a aussi annoncé que la saison 6 de Riverdale sera diffusée le 16 novembre 2021 sur la CW aux USA, et le 17 novembre 2021 en France sur Netflix. Après 5 épisodes spéciaux, la série sur Archie fera une pause et sera de retour à partir du 6 mars 2022.