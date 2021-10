Dynastie saison 5 : une possible mort, le tournage lancé... les premières infos

La bande-annonce en VO de la saison 4 de Dynasti : voici les premières infos sur la saison 5

Depuis le 22 octobre 2021, vous pouvez retrouver la saison 4 de Dynastie sur Netflix, série auparavant diffusée en US+24. Et il s'en passait des choses pour le final avec une possible mort ! Pas de panique, une saison 5 est déjà commandée aux US. Date de sortie approximative, tournage, voici les premières infos sur la suite. Attention, cet article contient des spoilers.