Dynastie saison 5 : nos 7 théories sur la suite de la série Netflix

La saison 4 de Dynastie est numéro 1 du top 10 Netflix ! Et la saison 5 de Dynastie est déjà prévue, la série avait été renouvelée en février 2021, avant même la sortie de la saison 4 sur CW et Netflix. Les fans de la famille Carrington, Fallon (Elizabeth Gillies) et Blake (Grant Show) en tête, vont donc avoir droit à encore plus de dramas ! Mais en attendant de découvrir la saison 5, dont le tournage a commencé, voilà déjà nos 7 théories sur la suite. Et faites gaffe, cet article contient des spoilers !

1. Fallon blessée mais en vie dans la saison 5 ?

Fallon s'est fait tirer dessus à la fin de la saison 4, par son ex assistante, Eva. Dans la saison 5, l'héroïne pourrait donc mourir. Mais à PRBK, on pense que la théorie la plus probable c'est que Fallon reste en vie. Parce qu'après tout, c'est elle LA star de la série. Et en bonne diva / fashionista qui se respecte, elle a toujours des punchlines qui font mouche et des looks stylés. Donc on espère la revoir dans la suite.