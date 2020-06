Dynastie saison 3 : James Mackay (Steven Carrington) absent, voilà les raisons de son départ

Les fans ont lancé une pétition

De nombreux fans sont très en colère contre ce départ forcé de James Mackay. Se demandant pourquoi il n'est même plus évoqué en plus d'être absent du show, ils ont publié une pétition en ligne (mise à jour ce 2 juin 2020) pour demander le retour de James Mackay dans Dynastie. Leur objectif ? Rassembler 1 600 signatures, et ils sont proches du but. "Le personnage de Steven (et le portrait que James en a fait) a été très apprécié des téléspectateurs. Son centre moral doux était un élément essentiel de la série, contrairement aux pitreries généralement égocentriques des autres Carrington" ont-ils notamment écrit.

"La romance de Steven avec Sammy Jo (Rafael De La Fuente) a été très populaire auprès des fans et James et Rafael ont apporté chaleur et coeur à chaque scène qu'ils ont partagé. Ils étaient la seule représentation LGBTQ de la série et voir leur histoire se dérouler - tomber amoureux, se marier - était extrêmement importante pour les fans qui luttent encore pour être acceptés" ont-ils aussi rappelé, "Nous pensons que James Mackay devrait être autorisé à continuer à jouer Steven Carrington et que PERSONNE D'AUTRE ne devrait le remplacer dans ce rôle. Ce serait insultant pour les fans qui ont aimé Steven et pour l'acteur qui nous a conquis avec ses performances".