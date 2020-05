Dynastie saison 4 : une nouvelle Cristal à venir ? Le showrunner répond

Changer d'acteur en cours de route, ça ne fait pas peur à Dynastie. Après des mois d'attente - la plateforme n'a pas diffusé les épisodes de la saison 3 en US+24 comme ce fut le cas pour les saisons 1 et 2 - Netflix a mis en ligne les 20 épisodes ce samedi. Ceux qui suivent la série ont été choqués de découvrir une nouvelle actrice dans le rôle de Cristal.

Après Nathalie Kelley dans la saison 1 et Ana Brenda Contreras dans la saison 2, c'est désormais Daniella Alonso qui joue Cristal dans la saison 3 de Dynastie. Si son visage vous dit quelque chose, c'est normal : elle a incarné Anna Taggaro dans Les Frères Scott et a aussi tenu l'un des rôles principaux de la série Revolution. Vous pourrez aussi la retrouver dans la saison 2 de The Resident, diffusée à partir de mercredi sur TF1.

Une quatrième Cristal en approche ?

Puisque Dynastie est un peu maudite quand il s'agit de Cristal, peut-on s'attendre à voir une autre actrice l'incarner dans la saison 4 de la série, déjà commandée par la CW ? Rassurez-vous, la réponse est non ! Le showrunner, Josh Reims, a assuré que Daniella Alonso reprendra son rôle dans la suite de la série lors d'une interview donnée à TVLine. "Je voulais faire croire qu'au début de la saison, nous aurons une nouvelle Cristal. Mais je ne voulais pas effrayer Daniella. Elle est géniale dans ce rôle et je suis très heureux qu'elle revienne" a-t-il confié. Ouf !

Les raisons des départs des précédentes Cristal

Mais pourquoi Nathalie Kelley et Ana Brenda Contreras ont-elles quitté la série ? Pour la deuxième interprète, c'est suite à une décision personnelle qu'elle a souhaité faire ses adieux au show. Quant à Nathalie Kelley ? Le mois dernier, l'actrice qui joue désormais dans la série The Baker and the Beauty a révélé avoir été évincée de Dynastie car elle ne correspondait pas au personnage. "Je pense que je n'étais pas prête pour le défi de jouer dans un tel soap. Je n'étais pas préparée pour ce genre. Je n'avais encore jamais expérimenté un tel truc (...) Ça m'a forcée à faire une grande introspection et à réaliser que je n'avais pas fait assez pour ce personnage. Je suis reconnaissante envers les producteurs d'avoir vu à l'époque ce que je n'arrivais pas à voir, que je n'étais pas faite pour ça" a-t-elle expliqué à TVLine.