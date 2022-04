Dylan Thiry fracasse les "cassos" qui veulent imiter son combat de boxe... et se trouve un nouvel adversaire

Dylan Thiry et Benjamin Samat ont ouvert la voie aux autres. Ils ont été les premiers candidats de télé-réalité à s'affronter lors d'un combat de boxe. Un gros coup médiatique qui a donné des idées à leurs collègues. Illan a été le premier et a défié Julien Bert. Sans réponse de l'ex d'Hilona, il a accepté de se battre contre Marvin Tillière. Mais ce dernier aimerait aussi beaucoup se retrouver sur le ring avec Dylan. Toto, lui, aimerait faire un combat contre Bryan, le frère de Sebydaddy. Sur Instagram, l'ancien aventurier de Koh Lanta a répondu à tous ces candidats et les a clashés sévère !

"Tous ces gens qui parlent de boxe, c'est dommage. A la base, le but avec Benji et la fédération française, c'était de faire parler de la boxe. Et ça a marché. Maintenant, tous les cassos et tous les gens perdus dans leur vie veulent faire un combat de boxe pour régler des comptes..." déclare-t-il.

Marvin, qui s'est déjà clashé avec lui, s'est senti visé et n'a pas tardé à lui répondre. "J'ai été concret avec toi. Je te parle d'un vrai gala de boxe, avec du vrai argent. Évite de dire, quand tu parles de moi 'les gens' ! Parce que c'est grâce 'aux gens' (il se pointe du doigt) que t'as fait un combat de boxe. On le sait toi et moi, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai proposé tout ça".

"T'es trop c*n"

Pas de quoi calmer Dylan, qui lui a répondu : "Je vais te le dire avec le sourire parce que y a rien de méchant. Tu ne pourras jamais aligner autant d'argent que j'ai ramassé au Palais des sports. Tu ne pourras jamais t'aligner, tu comprends. J'aimerais bien faire un combat avec toi. Mais le problème, c'est que tu passes sur aucune chaîne de télé parce que t'es trop c*n. Faut se le dire, t'es un mec qui est c*n. (...) Vu que tu insultes trop les gens, tu ne passeras pas sur une chaîne de télé. Comme le prochain combat est sur une chaîne de télé et que je le fais dans les règles de la fédération française, c'est compliqué".

Mais il y a quand même un espoir et l'ex de Mélanie Orl a donné ses conditions : "Si vraiment tu fais les choses dans les règles de l'art et qu'après mon combat contre Benji t'es toujours là, que tu as fait ton combat avec Illan et que tu as gagné, que je te donne mon tarif, qu'il y a un contrat et qu'on fait les choses proprement, parce que le but n'est pas de salir la boxe. Il faudrait aussi que tu saches te tenir, avoir un langage plus diplomate, et après on pourra faire un combat si t'es chaud".

Alors le fameux combat aura-t-il lieu ? Affaire à suivre !