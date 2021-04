Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie Sangster... que deviennent les stars du Labyrinthe ?

Nathalie Emmanuel (Harriet)

On termine avec Nathalie Emmanuel qui, elle aussi, n'est pas vraiment connue pour son rôle dans Le Labyrinthe. En parallèle de cette saga, elle a surtout tenu le rôle de Missandei dans Game of Thrones. On a aussi pu la voir dans deux films de la saga Fast and Furious où elle incarne Megan Ramsey : elle sera de retour pour F9, prévu pour 2021. Également au programme de l'actrice cette année ? Le film Army of Thieves, un prequel de Army of the Dead. Côté télé, elle a également joué dans la série Quatre mariages et un enterrement disponible sur Salto.