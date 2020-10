Sauvés par le gong : une nouvelle bande-annonce pour le reboot avec Mario Lopez et Elizabeth Berkley

Bonne nouvelle pour les nostalgiques des séries des années 90 : la série lancée en 1989 aux Etats-Unis Sauvés par le gong revient très bientôt sur Peacock, la plateforme de NBCUniversal. La date de diffusion est déjà connue : ce sera dès le 25 novembre prochain ! L'occasion de retrouver les 4 personnage principaux : Kelly (Tiffani Thiessen) et Zack (Mark-Paul Gosselaar), toujours amoureux et parents, ainsi que les deux anciens amoureux Jessie Spano (Elizabeth Berkley) et A.C. Slater (Mario Lopez). Il y a eu du changement en 30 ans !

Kelly, Zach, Jessie et Slater de retour dans le reboot de Sauvés par le gong

Alors que Jessie est devenue conseillère d'orientation, Slater est désormais prof de sport. Quant à Zack, il est quant à lui devenu gouverneur de Californie ! Rien que ça ! Mais ce n'est pas tout : on découvrira de nouvelles têtes parmi les lycéens de Bayside dont Mac (Mitchell Hoog), le fils de Kelly et Zack, mais aussi Jamie (Belmont Cameli), le fils de Jessie. Les acteurs Haskiri Velasquez, Josie Totah et Alycia-Pascual Peña font eux aussi partie du casting.

La date de diffusion et un nouveau trailer dévoilés par Peacock

Après un premier teaser dévoilé le 10 août, la plateforme a dévoilé ce 27 octobre une nouvelle bande-annonce qui donne envie ! Un reboot qui sonne plus comme "une réinterprétation" selon la productrice exécutive Tracey Wigfield : "Si la série originale était une série du samedi matin pour les enfants, il s'agit là d'une comédie à une seule caméra, un peu plus audacieuse. Si vous n'avez jamais vu la série originale, c'est juste une série amusante sur le lycée en 2020". Moins d'un mois à attendre...