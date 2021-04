Dylan O'Brien : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de Love and Monsters

4. Il est aussi musicien

Un talent peut en cacher un autre et on ne compte plus les acteurs qui ont aussi un don pour la musique. Dylan O'Brien est de ceux-là. Alors, non, il ne chante pas (ou peut-être seulement sous la douche) mais il est batteur ! Au lycée, il a monté avec ses potes le groupe de rock Slow Kids at Play dans lequel il jouait de la batterie. Un groupe qui n'est plus d'actualité mais l'acteur a quand même révélé récemment avoir rejoué avec ses potes l'an dernier. Comme quoi, il n'oublie pas d'où il vient malgré la célébrité !

5. L'autre métier qu'il a failli exercer

Même s'il semblait destiné à devenir acteur, Dylan O'Brien n'a pas toujours voulu jouer devant les caméras. Étant un grand fan de l'équipe de baseball des Mets de New York, il a d'abord voulu devenir journaliste sportif. Lors de son adolescence, c'est via sa chaîne YouTube que Dylan O'Brien se fait repérer par un agent. C'était un peu son destin puisque ses parents travaillent tous les deux dans le milieu : sa mère, Lisa, est une ancienne actrice qui dirige une école de comédie et son père, Patrick, est caméraman. Dylan O'Brien a aussi une soeur aînée, Julia :