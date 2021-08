Dwayne Johnson : ce policier est le sosie de l'acteur et c'est bluffant

Dans une interview donnée à WBRC, Eric Fields a expliqué qu'il était évidemment conscient de cette ressemblance. "Ça a toujours été une plaisanterie, les gens disent que je ressemble à The Rock... ou Vin Diesel !" a-t-il expliqué.

Il utilise sa célébrité pour la bonne cause

Devenu une star dans sa région (et maintenant sur le web), Eric Fields a décidé d'utiliser cette petite notoriété pour la bonne cause : sur les réseaux sociaux, il a demandé l'aide des internautes pour aider l'un de ses collègues, atteint de la maladie de Charcot. Via ses réseaux sociaux, Eric Fields a partagé un lien vers une campagne GoFundMe afin d'aider son collègue et ami. En partie grâce à lui, plus de 12 000 dollars ont été récoltés. Une bonne action pour ce père de famille !