Michele Morrone (365 Dni) : son sosie bluffant sur TikTok enflamme les internautes

Il joue le jeu en reprenant une phrase culte de Massimo dans 365 Dni

Adriano Leonardo est d'ailleurs désormais suivi par plus de 1,1 million de personnes sur TikTok, grâce à sa ressemblance frappante avec Michele Morrone. Le sosie utilise même la fameuse phrase de Massimo, tirée de 365 Dni, mais détournée. Au lieu de la célèbre réplique "Are you lost baby girl ?", il met sous forme de hashtags dans ses posts : "Are you lost baby gorilla ?".