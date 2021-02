Michele Morrone (365 DNI) rejoint le casting d'une série hot de Netflix

C'est sur son compte Instagram, suivi par plus de 11 millions d'abonnés, que Michele Morrone a fièrement annoncé : "Toy Boy 2. Commençons ! @serietoyboy @netflix". Un post Insta où le BG toujours célibataire s'est dévoilé dans une superbe photo en noir et blanc, le montrant en costume et noeud papillon. De nombreux internautes ont félicité la star, lui précisant au passage avoir hâte de le voir dans ce nouveau rôle. Et beaucoup espèrent aussi qu'une fois de plus, il aura des scènes peu habillé pour dévoiler ses muscles et ses abdos.

Une actrice rejoint aussi la saison 2

Et si pour le moment, on ne sait pas encore quel personnage jouera Michele Morrone dans la suite de Toy Boy (un stripteaseur, un policier ?), il n'est pas le seul à avoir rejoint le casting de la saison 2. L'actrice Federica Sabatini, vue dans les séries Suburra et Rosy Abate et dans le film Wedding in Rome a elle aussi son arrivée dans le show.