Michele Morrone (365 Dni) toujours célibataire : "Je n'ai pas le temps pour l'amour"

Michele Morrone se confie sur son célibat

CommentMichele Morrone peut-il être toujours célibataire ? C'est la grande question que se posent ses admirateurs/admiratrices. Divorcé de Rouba Saadeh depuis 2018, on lui a prêté une relation avec la styliste Rabia Yaman et le mannequin Belén Rodríguez, mais l'acteur de 365 Dni n'a jamais confirmé être en couple avec l'une d'entre elles. Par contre, il assume pleinement être célibataire aujourd'hui et ne pas être intéressé par la recherche de l'amour.

Dans une interview accordée à Rádio Zet, Michele Morrone explique : "Je n'ai pas le temps pour l'amour. J'ai essayé d'avoir une relation dès que j'ai fini de tourner le film, mais je n'étais pas prêt... Je n'étais pas prêt et je n'avais pas le temps. Je ne sais pas, peut-être demain ou dans une semaine, je serai au bar, je fumerai ma cigarette et je la regarderai. Elle sera tellement 'wow' et je tomberai amoureux. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui doit couler, vous ne pouvez pas faire de plans."

"Il y a cette personne qui prétend être moi"

L'interprète de Massimo dans 365 Dni est donc encore un coeur à prendre, mais certaines personnes profitent de son célibat, comme l'homme qui a usurpé son identité pour demander à ses fans des photos intimes : "Il y a cette personne qui prétend être moi et qui demande des photos privées, pour attraper des filles... N'envoyer aucune sorte de photos intimes, car c'est sérieux. Ce n'est pas une blague, ils peuvent vous faire chanter... Ils peuvent vous demander de l'argent pour ne pas publier les photos en ligne", a confié Michele Morrone sur Instagram il y a quelques semaines.