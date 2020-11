Emma Watson : la sosie de l'actrice d'Harry Potter va vraiment vous faire voir double

On a tous un sosie caché quelque part dans ce monde. Et forcément, certains ont plus de chance que d'autres et ce n'est pas Ella Norton, une jeune anglaise de 17 ans, qui nous contredira. La raison ? Comme elle le dévoile sur Instagram, celle-ci ressemble tout simplement à... Emma Watson, la star d'Harry Potter.

La sosie d'Emma Watson fait le buzz

Interrogée par Bored Panda sur cette incroyable ressemblance (voir ci-dessous), l'étudiante a confessé, "On me dit que je lui ressemble depuis que je suis toute petite. Mais je n'aurais jamais cru que je lui ressemblerais assez pour faire le buzz". Et pourtant, ses photos régulièrement partagées sur Reddit enflamment désormais à chaque fois les Internautes et son compte Instagram (près de 12 000 abonnés à ce jour) grimpe de plus en plus.

A ce sujet, Ella Norton l'a confié, elle a déjà prévu de continuer à mettre en scène cette ressemblance dans les mois à venir afin de faire vibrer la fan-base de la comédienne, "Pour l'instant, je n'ai réellement fait que Hermione en cosplay, mais j'ai l'intention de me mettre à jouer sur le côté Belle de La Belle et la Bête et Meg de Little Women. Je n'ai encore jamais fait de cosplay professionnel avant, mais j'ai vraiment envie de m'y intéresser et d'aller à de nombreuses conventions".

Ella Norton passionnée des droits humains

Toutefois, n'allez pas croire qu'Ella Norton profite uniquement de sa ressemblance avec Emma Watson pour faire son petit buzz et gagner un peu d'argent comme ça. Au contraire, à l'instar de l'interprète d'Hermione qui se bat notamment pour le droit des femmes dans le monde, cette étonnante sosie souhaite profiter de sa nouvelle popularité pour mettre en avant des causes qui lui tiennent à coeur.

"J'aimerais pouvoir travailler pour les droits humains. Je me considère comme une avocate pour les droits humains et les problèmes environnementaux. J'aimerais pouvoir être capable de faire une différence dans ce monde" a-t-elle ainsi révélé, avant d'expliquer, "Et c'est l'une des raisons qui font que j'adore les réseaux sociaux, c'est génial d'avoir une voix qui me permet de faire entendre des problèmes importants". Elle vient d'ailleurs de s'attaquer au sujet du harcèlement en mettant en avant le mouvement "AntiBullyingWeek" !

Emma Watson peut donc souffler, elle ne pouvait pas rêver meilleure sosie. Pendant ce temps-là, David Schwimmer de Friends doit se contenter d'un mec qui vole des bières dans des supermarchés. La lose.