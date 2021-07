Regé-Jean Page : les internautes ont trouvé son sosie... et il est un candidat de télé-réalité

Sur les réseaux comme Twitter et Instagram, de nombreux internautes ont vu une ressemblance frappante entre Regé-Jean Page et Tyler, au casting de Love Island. "Est-ce que Tyler ressemble à Simon ou c'est juste moi ?", "Tyler me rappelle Regé-Jean Page", "Je viens de réaliser que Tyler ressemble au duc de Bridgerton", "Il a quitté Bridgerton pour Love Island, on sait que c'est toi Simon" ou encore "Ils devraient intégrer Tyler au casting de Bridgerton" ont-ils notamment commenté.

Il faut dire que l'acteur de La Chronique des Bridgerton et le candidat de télé-réalité ont tous les deux une coupe de cheveux similaire, une barbe bien taillée quasiment de la même façon, un regard de braise, un sourire ravageur ou encore un corps d'Apollon.

Mais beaucoup de fans de la série Netflix ont aussi trouvé qu'ils ne se ressemblaient pas tant que ça et ne voient pas en quoi Tyler est un sosie de l'interprète de Simon Basset.

Regé-Jean Page et Tyler ont un point commun

En plus de se ressembler selon de nombreux twittos, Regé-Jean Page et Tyler Cruickshank ont aussi un point commun. En effet, l'acteur britannico-zimbabwéen est né en 1990 à Londres, au Royaume-Uni. Et celui que vous pouvez voir dans Love Island 2021 est lui aussi anglais, il vit à Croydon, une ville de la banlieue sud de Londres.

Et si vous voulez en savoir plus sur Tyler Cruickshank, sachez qu'il a 26 ans, qu'il est agent immobilier de profession et qu'il était célib avant de participer à l'émission de télé-réalité (contrairement à Regé-Jean Page qui est en couple). "Je suis célibataire et je cherche toujours quelqu'un. Je suis célibataire depuis environ 3 ans. La présence de quelqu'un me manque un peu" avait-il déclaré, comme l'a rapporté RadioTimes.com, donc Love Island "c'est une bonne occasion de trouver quelqu'un". "Je suis très compétitif, donc j'aime l'aspect défi. Et j'ai envie d'y aller en short et de montrer mes abdos !" avait-il précisé.