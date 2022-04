Regé-Jean Page : après Bridgerton, il revient sur Netflix (et habillé) et on a un premier aperçu

Grâce à La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page est devenu une star. Mais plutôt que reprendre son rôle dans la saison 2 de la série, l'acteur a décidé de claquer la porte. Pas une grande perte pour Bridgerton qui vient de battre un record de visionnage sur Netflix, dépassant la saison 1 de la série (la saison 2 centrée sur Anthony et Kate a cumulé plus de 656 millions d'heures de visionnage en 28 jours). S'il ne devrait pas revenir pour la saison 3 malgré quelques rumeurs, Regé-Jean Page sera au programme de l'un des prochains films très attendus de la plateforme.

Le perso de Regé-Jean Page dans The Gray Man se dévoile

En mars 2021, avant même l'annonce de son départ de La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page rejoignait officiellement le casting du film The Gray Man réalisé par Anthony et Joe Russo (les metteurs en scène des deux derniers volets d'Avengers). Au casting face à l'ex-Duc ? Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas (oui, rien que ça !).

Film le plus cher jamais produit par la plateforme, The Gray Man raconte comment un mercenaire de la CIA va découvrir de lourds secrets de l'agence et sera pourchassé par son ancien collègue. Regé-Jean Page incarnera Denny Carmichael et la première photo est arrivée ! On peut y voir l'acteur en costard et ça change des nombreuses scènes de sexe de Bridgerton :