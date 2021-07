Regé-Jean Page, Robert Pattinson... 8 stars qui ont débuté dans la saga Harry Potter

Alfred Enoch

Si pour vous, Alfred Enoch est Wes Gibbins de How to Get Away with Murder, vous n'êtes pas un vrai fan de Harry Potter ! Avant de donner la réplique à Viola Davis, l'acteur a tenu son premier rôle dans la saga Harry Potter. Bon ok, c'était un petit rôle : il a joué Dean Thomas, l'un des camarades de Harry, Hermione et Ron dans la maison Gryffondor dans 7 des 8 films. Il est simplement absent de Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1.