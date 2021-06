Benjamin Pavard, Jacob Elordi... 15 stars qui ont un sosie célèbre

Parfois devant une série, un film ou une émission, on galère à reconnaître les stars ou bien on les confond les unes avec les autres. Il faut dire que certaines ne nous facilitent pas la tâche et se ressemblent à s'y méprendre. Tu n'y crois pas ? Et bien voici la preuve en images comme avec Benjamin Pavard et une star d'Elite :

Benjamin Pavard et Aron Piper (Elite)