Regé-Jean Page, Robert Pattinson... Ces acteurs détestés des fans lors de leur annonce de casting

Jennifer Lawrence (Hunger Games)

Jennifer Lawrence non plus, ne collait pas à l'image que les fans se faisaient de Katniss Everdeen. Pour celles et ceux qui avaient lu les livres Hunger Games de Suzanne Collins, l'actrice ne ressemblait pas à l'héroïne. D'ailleurs, plusieurs autres actrices connues avaient aussi passé les auditions pour le rôle de Katniss, comme Shailene Woodley (Divergente, Big Little Lies), Kaya Scodelario (Labyrinthe), Emma Roberts (American Horror Story), Chloe Moretz (Kick Ass)... Mais c'est Jennifer Lawrence qui a été prise pour jouer le premier rôle dans le premier film Hunger Games. Et les spectateurs ont tellement aimé son jeu d'actrice, que le premier volet a été un succès et que la saga a continué sur grand écran avec Jennifer Lawrence.

Mais même elle avait failli abandonner le rôle de Katniss, comme elle l'avait avoué à Allociné. Pourquoi ? "L'engouement des fans et le tourbillon dans lequel les acteurs de Twilight ont été pris est vraiment effrayant. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai hésité à accepter le rôle de Katniss... J'ai mis 3 jours pour répondre parce que j'étais consciente que c'était une décision qui allait changer ma vie. J'avais cette peur de me perdre dans mon personnage et de ne pas arriver à en sortir" avait-elle déclaré.