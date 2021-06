Les Frères Scott de retour ? Chad Michael Murray ouvre la porte

Les Frères Scott de retour ?

Le 4 avril 2012, la CW diffusait le dernier épisode de One Tree Hill (Les Frères Scott). Plus de 9 ans après, la célèbre série qui nous a permis de découvrir Chad Michael Murray, Hilarie Burton, Sophia Bush ou encore James Lafferty et Bethany Joy Lenz continue de fasciner le public. On s'en souvient, les interprètes de Haley, Peyton et Brooke ont notamment créé le buzz l'été dernier en se mettant en scène dans la peau de leurs personnages lors de retrouvailles en ligne.

Aussi, il ne se passe pas un jour sans que la question d'un éventuel retour de la série soit posée par les fans. Après avoir suivi la scolarité de ces héros et le début de leur entrée dans la vie d'adulte, il pourrait en effet être intéressant de découvrir leurs vies actuelles à travers leurs réussites professionnelles et leurs échecs sentimentaux, comme le faisait si bien Les Frères Scott par le passé.

Un reboot plutôt qu'une suite ?

Un fantasme réalisable ? Oui... et non, si l'on en croit Chad Michael Murray. Interrogé à ce sujet par TV Fanatic, l'interprète de Lucas a effectivement ouvert la porte à un retour de One Tree Hill mais pas de la façon dont les fans l'espèrent, "Je suis persuadé qu'à un moment donné, il y aura une nouvelle version des Frères Scott. Je pense que cela devrait être fait avec une nouvelle direction."

Autrement dit, même si le terme "nouvelle direction" pourrait également signifier "sous l'oeil d'un nouveau showrunner" suite au scandale qui a entouré le comportement de Mark Schwahn à l'époque, un retour des Frères Scott pourrait principalement être inspiré de celui de Gossip Girl, attendue cette année sur HBO Max, avec un concept identique dans un même univers mais porté par des personnages différents.

Une déception logique, qui pourrait tout de même aboutir sur de belles surprises. Le comédien l'a ensuite ajouté, "J'ai toujours entendu des choses à ce sujet ces dernières années, mais rien n'a jamais été concrétisé. Mais hey, on ne sait jamais". A l'instar de la récente déclaration de Sophie Bush, cela laisse entendre qu'il pourrait être impliqué dans le projet et donc, ne pas être contre une apparition à l'écran.