Les Frères Scott : Haley, Brooke et Peyton se retrouvent dans un épisode en ligne très spécial

C'est le 4 avril 2012 que la CW a diffusé le dernier épisode de la série Les Frères Scott. 8 ans plus tard, que deviennent nos personnages préférés ? Si vous aussi la question vous hante, on a une bonne nouvelle a vous annoncer : on a désormais quelques éléments de réponses à se mettre sous la dent. Là où certains fans espèrent encore aujourd'hui voir le teen show obtenir un reboot, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz et Sophia Bush ont en effet organisé une petite réunion très amusante.

Le trio se retrouve enfin

Enfermées chez elles pour cause de confinement imposé aux USA suite à l'épidémie de Covid-19, les comédiennes ont eu la (très) bonne idée de se retrouver lors d'un appel vidéo. Le twist ? C'est dans la peau de Haley, Brooke et Peyton qu'elles sont finalement apparues à l'écran. Un détail loin d'être anodin, puisque ces retrouvailles nous ont permis d'en apprendre un peu plus sur la nouvelle vie des héroïnes.

Au programme ? Haley continue de composer des musiques et est une maman débordée avec une Lydia à l'âme d'artiste (elle dessine sur les murs), Peyton est également très occupée avec l'obligation d'assister à une réunion scolaire (possiblement pour sa fille), tandis que Brooke semble s'être lancée dans le monde politique si l'on en croit Peyton ("Bien sûr que t'es ultra occupée, t'es en plein milieu d'une campagne"). Bref, chacune a une vie professionnelle et personnelle comblée.

Une cause défendue très importante

En parlant de politique, c'est justement le sujet de ces retrouvailles. D'une façon totalement innocente mais très drôle, Brooke tente de savoir si ses amies sont bien enregistrées afin de pouvoir voter aux élections de novembre aux USA. Et pour cause, c'est cette année que l'on saura si, oui ou non, Donald Trump sera réélu. Et visiblement, Brooke semble inquiète de voir l'épidémie de Covid-19 démotiver les gens à s'inscrire, ce qui pourrait jouer en faveur du président actuel. On comprend donc que cet épisode bonus a principalement pour objectif de réveiller les fans américains des Frères Scott et de les convaincre de participer à cet événement électoral, comme ont pu le faire les actrices de Friends dans une vidéo spéciale.

Drôle, plein de bons sentiments "Envoyez-moi des photos de vous avec mes petits neveux et nièces, vous me manquez beaucoup trop", et nostalgique (cf le dialogue sur l'ancien slogan de Brooke au lycée), cet appel vidéo est aussi court que génial. Vivement le prochain !