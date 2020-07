Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox jouent la carte Friends pour pousser à voter

Dans la courte vidéo publiée sur le compte Insta de Courteney Cox, qui avait avoué n'avoir aucun souvenir de Friends, elle se montre aux côtés de Jennifer Aniston et de Lisa Kudrow. Des retrouvailles qui font du bien avant la réunion spéciale tant attendue de Friends. En légende, elles précisent que "les amis ne laissent pas leurs amis rater les élections". "Envoyez FRIENDS au 29797 pour être sûr que vous êtes bien enregistré" a même indiqué le trio, "et taguez vos amis pour leur rappeler de vérifier leur enregistrement" sur les listes électorales.

Les stars américaines se mobilisent pour le vote

Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow soutiennent ainsi l'initiative citoyenne "I Am a Voter" qui se définit comme "un mouvement non partisan qui se consacre à la création d'un changement culturel autour du vote et de l'engagement civique".

Et elles sont loin d'être les seules célébrités US à afficher leur soutien pour cette cause. D'autres actrices d'une série bien connue elle aussi ont également appelé leurs abonnés à voter. Qui ça ? Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz, qui incarnaient Brooke, Peyton et Haley dans Les Frères Scott (One Tree Hill en version originale). Les stars d'Hollywood aussi soutiennent le hashtag #IAmAVoter, comme Gwyneth Paltrow et Robert Downey Jr., en invitant leurs fans à se déplacer dans les urnes pour voter.