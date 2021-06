Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann... Voilà les salaires des Bleus

Alors que l'Euro 2020 a commencé, combien gagnent les Bleus ? Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Paul Pogba, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe... Qui gagne quoi ? Combien touchent les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps ? Alors, combien gagnent les Bleus chaque année dans leurs clubs ? Découvrez les salaires des joueurs de l'équipe de France.

Antoine Griezmann est le mieux payé des Bleus, avec 28,3 millions d'euros par an payé par le club du Barça. Paul Pogba le suit en 2ème position, avec 23 millions d'euros par an qu'il touche de Manchester United. Kylian Mbappé arrive 3ème, avec 21 millions d'euros par an de salaire au PSG. Bref, niveau vacances d'été ils vont encore pouvoir se mettre bien ! A contrario, Benjamin Pavard touche "seulement" 6,9 millions d'euros par an avec le Bayern Munich et Olivier Giroud gagne encore moins à Chelsea avec 6,7 millions d'euros par an. Hugo Lloris est lui carrément "à peine" à 5,8 millions d'euros par an à Tottenham. Bon, ils ne vont pas non plus bouffer des pâtes carbo tous les soirs pour économiser. Et les Bleus qui gagnent le moins sont Léo Dubois (OL) et Mike Maignan (AC Milan) avec leurs "pauvres" 2,6 millions d'euros par an chacun, Jules Koundé (Séville FC) et ses 2,5 millions d'euros par an et enfin Marcus Thuram (Mönchengladbach) et son 1,8 million d'euros par an. Entre Grizou qui est le mieux payé avec ses 28,3 millions d'euros annuels et Marcus Thuram qui est le moins bien payé avec son 1,8 million d'euros annuel, cela fait quand même un sacré écart de 26,5 millions d'euros. Ca représente un sacré paquet de billets de différence !

A noter que les salaires des Bleus sur les photos sont les salaires annuels des joueurs, uniquement avec ce qu'ils gagnent en club.

Antoine Griezmann

Selon les estimations de Sportico, Antoine Griezmann aurait touché 28,4 millions d'euros sur l'année 2020 (comme le disait aussi Forbes) avec le Barça. Et Grizou aurait aussi gagné 4,9 millions d'euros de revenus en dehors des terrains, pour ses collaborations et son sponsoring avec des marques. Ce qui fait un total de 33,5 millions d'euros par an.