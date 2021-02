Doctor Who saison 13 : le remplaçant de Jodie Whittaker déjà connu ? Les parieurs s'enflamment

Jodie Whittaker sur le départ de Doctor Who

L'information n'a pas été encore officialisée, la production des nouveaux épisodes étant toujours en cours, mais la saison 13 de Doctor Who devrait être la dernière pour Jodie Whittaker. Selon les sites britanniques, l'interprète de Thirteen aurait en effet décidé de tourner la page après avoir porté ce rôle emblématique pendant 3 saisons, à l'instar de ses prédécesseurs.

De fait, même si ce futur départ n'est pas encore confirmé, les sites de paris s'activent déjà pour tenter de découvrir l'identité de l'heureux/euse élu(e) qui lui succèdera lors d'une saison 14. Et tandis que Whoopi Goldberg a récemment avoué être déjà prête pour ce rôle, c'est un autre acteur qui a aujourd'hui les faveurs de tous les bookmakers.

3 acteurs pour lui succéder

D'après le site Bookmakers Ladbrokes, c'est en effet Kris Marshall qui serait le grand favori avec une cote de 6/1. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage devrait vous être familier. Et pour cause, il s'agit de l'interprète de l'inspecteur Humphrey Goodman dans la série Meurtres au paradis, que l'on a également pu apercevoir dans le film Love Actually.

A l'heure actuelle ce choix est bien évidemment incertain, mais une chose est sûre, il serait à la fois osé et décevant. Après tout, on passerait de la jeune Jodie Whittaker, première héroïne de la série, ce qui rafraîchissait totalement cet univers, à un homme blanc quadragénaire, ce qui nous ramènerait à quelque chose d'ultra classique.

Néanmoins, attention, rien n'est fait. Même si les noms ne sont jamais sortis pour rien chez les bookmakers, il est encore trop tôt pour réellement parler d'un tel remplacement étant donné que le tournage du possible dernier épisode de Jodie Whittaker n'est pas encore programmé. Surtout, deux autres noms excitent également les parieurs.

Ainsi, Michaela Coel (Chewing Gum, I May Destroy You) bénéficie à son tour d'une cote à 6/1, tandis que Richard Ayoade (The IT Crowd) se place juste derrière avec une cote à 7/1. Deux autres possibilités bien plus intéressantes puisqu'elles permettraient à la série de mettre en scène un premier Doctor noir (ou second, si l'on comptabilise déjà la version future du personnage furtivement incarné par Jo Martin dans la saison 12). A suivre.