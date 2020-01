Doctor Who saison 12 : le showrunner confirme l'identité du nouveau Doctor !

Une nouvelle Doctor débarque

L'épisode 5 de la saison 12 de Doctor Who - diffusé ce dimanche 26 janvier en Angleterre, a offert un véritable choc aux téléspectateurs. La raison ? Celui-ci a tout simplement présenté... une nouvelle version du Doctor. Mieux, une version féminine et noire de ce personnage emblématique de la télévision, une première depuis les débuts de la série il y a déjà 57 ans.

Toutefois, une question se pose désormais : ce Doctor est-il réel ou une simple manipulation de la part des scénaristes ? Après tout, la confrontation entre les deux Doctor était particulièrement étonnante avec d'un côté la version de Jo Martin (la nouvelle actrice) qui affirmait être la version passée du Doctor version Jodie Whittaker, tandis que la version Jodie Whittaker assurait n'avoir absolument aucun souvenir de ce Doctor version Jo Martin.

Une vraie Doctor ?

Par conséquent, soit la nouvelle Doctor vient du futur et ne s'en souvient pas, soit elle ment sur son identité. Bien évidemment, Chris Chibnall - le showrunner de la série, n'a pas souhaité gâcher le mystère entourant ce personnage, mais il a néanmoins promis une chose au Mirror : "Il y a un truc de très important à savoir : elle est réellement le Doctor. Et il ne s'agit pas d'un truc lié à des univers parallèles, il n'y a pas de triches. Jo Martin est le Doctor !"

Malheureusement, n'espérez pas voir vos attentes être entièrement comblées avec cette saison 12. Là où certains fans l'imaginent déjà se situer entre le Deuxième et le Troisième Doctor, Chris Chibnall a révélé : "Il y aura des réponses à certains de ces mystères dans cette saison. Mais comme toujours dans Doctor Who, les réponses soulèveront de nouvelles questions". Tant pis pour la frustration, pour le moment on profite de cet événement !