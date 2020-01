Doctor Who : Jodie Whittaker de retour dans une saison 13 ? Grosse annonce de la comédienne

Doctor Who saison 12 : Jodie Whittaker prête à quitter la série ? Grosse annonce de la comédienne

La saison 12 de Doctor Who - actuellement diffusée sur BBC One, sera-t-elle la dernière pour Jodie Whittaker ou reviendra-t-elle l'an prochain avec une saison 13 ? La comédienne vient justement de répondre à la question et sa réponse devrait faire le bonheur de nombreux fans.